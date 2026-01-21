PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Spiegel zerbrochen und geflüchtet

Hefersweiler (Kreis Kusel) (ots)

Am Dienstagabend kollidierten zwei Fahrzeuge auf der L382 mit ihren linken Außenspiegeln. Einer der Beteiligten flüchtete.

Eine 18-Jährige Autofahrerin fuhr gegen 19:20 Uhr mit ihrem weißen Renault von Hefersweiler in Richtung Reipoltskirchen. In einer Linkskurve vor dem Ingweilerhof kam ihr ein graues "Familienauto" entgegen. Beim Vorbeifahren kollidierten die linken Außenspiegel der Fahrzeuge miteinander.

Der Spiegel des Renault zerbrach infolgedessen. Umherfliegende Trümmerteile verursachten zudem einen Kratzer an der Fahrertür. Die 18-Jährige hielt ihr Fahrzeug unmittelbar nach dem Zusammenstoß an. Der bislang unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei Lauterecken bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 0631/369-14599 zu melden. |fla

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Lauterecken
Telefon: 0631 369-14599
E-Mail: pilauterecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell

