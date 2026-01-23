Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Polizei führt Verkehrskontrollen in Meisenheim und Wolfstein durch

Lauterecken (Kreis Kusel) (ots)

Am Donnerstagabend führte die Polizeiinspektion Lauterecken zwei stationäre Verkehrskontrollen in Meisenheim und Wolfstein durch. Bei der Überprüfung der Fahrzeuge stellten die eingesetzten Polizeikräfte einige Mängel fest. In mehreren Fällen war die Fahrzeugbeleuchtung defekt. Darüber hinaus wiesen zwei Fahrzeuge eine derart mangelhafte Bereifung auf, sodass jeweils ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden musste.

Im Verlauf der Kontrollen gab ein Fahrzeugführer an, am Vortag Cannabis konsumiert zu haben. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Dem Fahrer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ihn erwartet ebenfalls ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Die Polizei weist erneut auf die Bedeutung der Verkehrssicherheit hin und appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, ihre Fahrzeuge regelmäßig vor Fahrtantritt auf Mängel zu überprüfen. |sti

