Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Absperrung an gesperrter Fußgängerbrücke entfernt - Polizei ermittelt

Rutsweiler an der Lauter (Kreis Kusel) (ots)

Eine Fußgängerbrücke auf einem Verbindungsweg zwischen der Hirtenstraße und der Knopfstraße musste aufgrund ihres Alters und der damit einhergehenden mangelnden Standsicherheit von der Ortsgemeinde Rutsweiler gesperrt werden.

Im Zeitraum zwischen dem 31.12.2025 und dem 01.01.2026 entfernte eine bislang unbekannte Person die angebrachte Absperrung. Hierbei wurde eine Sicherungskette samt Vorhängeschloss gewaltsam durchtrennt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro.

Das Entfernen von Absperrungen stellt keine Bagatelle dar. Diese dienen dem Schutz der Bevölkerung vor Gefahren und sollen Unfälle verhindern. Das unbefugte Beseitigen solcher Sicherungsmaßnahmen kann erhebliche Gefahren verursachen und strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Die Polizei hat in diesem Fall die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06387 - 369 14599 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell