Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Erneute Welle von Schockanrufen

Lauterecken (Kreis Kusel) (ots)

Am 28.01.2026 kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Lauterecken, insbesondere im Bereich des Landkreises Kusel, zu einer Häufung von sogenannten "Schockanrufen".

Bei "Schockanrufen" geben sich unbekannte Täter als nahestehende Angehörige aus und erzeugen eine panische oder schockierende Atmosphäre am Telefon. Meistens wird unter Tränen von einem tödlichen Unfall oder einem sonstigen tragischen Ereignis berichtet, woraufhin durch einen angeblichen Polizisten, Rechtsanwalt oder Richter die Zahlung einer Kaution eingefordert wird.

Lassen Sie sich durch den "Schockanruf" nicht unter Druck setzen und legen Sie am besten auf. Versichern Sie sich in Ihrem Umfeld, ob es Ihrem vermeintlichen Angehörigen gut geht. Nennen Sie keine persönliche Daten oder Ihre finanziellen Verhältnisse und händigen Sie auch keinen unbekannten Personen Wertgegenstände aus.

Die Polizei appelliert: Sensibilisieren Sie ihre Bekannte und Angehörige nochmals über dieses Vorgehen. Denken Sie daran, dass die Polizei oder vergleichbare Amtspersonen Sie niemals telefonisch um die Aushändigung von Bargeldbeträgen oder Wertsachen bitten werden.|sch

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Lauterecken
Telefon: 0631 369-14599
E-Mail: pilauterecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell

  • 23.01.2026 – 01:17

    POL-PILEK: Polizei führt Verkehrskontrollen in Meisenheim und Wolfstein durch

    Lauterecken (Kreis Kusel) (ots) - Am Donnerstagabend führte die Polizeiinspektion Lauterecken zwei stationäre Verkehrskontrollen in Meisenheim und Wolfstein durch. Bei der Überprüfung der Fahrzeuge stellten die eingesetzten Polizeikräfte einige Mängel fest. In mehreren Fällen war die Fahrzeugbeleuchtung defekt. Darüber hinaus wiesen zwei Fahrzeuge eine derart ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 14:06

    POL-PILEK: Spiegel zerbrochen und geflüchtet

    Hefersweiler (Kreis Kusel) (ots) - Am Dienstagabend kollidierten zwei Fahrzeuge auf der L382 mit ihren linken Außenspiegeln. Einer der Beteiligten flüchtete. Eine 18-Jährige Autofahrerin fuhr gegen 19:20 Uhr mit ihrem weißen Renault von Hefersweiler in Richtung Reipoltskirchen. In einer Linkskurve vor dem Ingweilerhof kam ihr ein graues "Familienauto" entgegen. Beim Vorbeifahren kollidierten die linken Außenspiegel ...

    mehr
