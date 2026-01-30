Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Berauscht hinterm Steuer

Meisenheim (ots)

Während einer Verkehrskontrolle am Donnerstagnachmittag bot ein Autofahrer eigenständig an einen Drogentest durchzuführen. Danach musste die Weiterfahrt untersagt werden.

Eine Streifenwagenbesatzung begutachtete am Schwimmbadparkplatz in Meisenheim einen blauen Audi A3 im Rahmen einer Kontrollstelle. Nach einer routinemäßigen Befragung hinsichtlich des Konsums von Alkohol und Drogen wollte der 26-jährige Fahrer freiwillig einen Urintest zur Drogenerkennung durchführen. Dieser Test reagierte positiv auf das Betäubungsmittel Tetrahydrocannabinol (THC).

Aufgrund eines Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss untersagten die Beamten dem Mann die Weiterfahrt und übergaben den Fahrzeugschlüssel an seine Freundin. Dem Fahrer wurde von einem Arzt eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Es drohen ein Bußgeld, zwei Punkte im Fahreignungsregister sowie ein einmonatiges Fahrverbot. |gut

