POL-PILEK: Diebstahl von E-Scooter - Zeugen gesucht
Wolfstein (ots)
Im Tatzeitraum von Donnerstagmorgen, 29.01.2026 bis Freitagmittag 30.01.2026 wurde in Wolfstein, Am alten Weg, beim Medizinschen Versorgungszentrum ein abgestellter E-Scooter der Marke Zamelux Green entwendet.
Der entstandene Diebstahlsschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro.
Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des E-Scooters nimmt die Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 0631 369-14599 entgegen. |mei
