Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahrzeug gerät in Brand

Neuss (ots)

Am Donnerstag (12.02.), gegen 03:15 Uhr, wurden eingesetzte Beamte zu einem Brand eines Pkws an der Xantener Straße in Neuss gerufen.

Die Feuerwehr löschte den weißen Renault Master.

Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand bei dem Brand verletzt.

Das abgebrannte Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht Zeugen.

Diese werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

