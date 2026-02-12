Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahrzeug gerät in Brand

Neuss (ots)

Am Donnerstag (12.02.), gegen 03:15 Uhr, wurden eingesetzte Beamte zu einem Brand eines Pkws an der Xantener Straße in Neuss gerufen.

Die Feuerwehr löschte den weißen Renault Master.

Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand bei dem Brand verletzt.

Das abgebrannte Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht Zeugen.

Diese werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

