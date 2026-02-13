Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher stehlen Uhren im Neusser Norden - Ermittler suchen Zeugen

Neuss (ots)

Am gestrigen Donnerstag (12.02.) kam es zu zwei Wohnungseinbrüchen im Norden von Neuss. In beiden Fällen brachen die Täter eine Balkon- beziehungsweise Terrassentür auf und erbeuteten eine Armbanduhr.

Zunächst hatten Einbrecher in der Zeit von kurz vor 16:30 bis kurz vor 20:00 Uhr an der Benzstraße eine Balkontür aufgebrochen und die Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses nach Wertsachen durchsucht. Neben einer Armbanduhr entwendeten die Diebe auch einen goldenen Ring. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Im zweiten Fall waren die Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Am Jröne Meerke" gegen kurz nach 20:30 Uhr nach Hause zurückgekehrt und hatten zwei Einbrecher im Kinderzimmer der Erdgeschosswohnung angetroffen. Die Männer flüchteten daraufhin in Richtung der Grünanlage "Jröne Meerke". Nach ersten Erkenntnissen hatten die Täter die Terrassentür des Kinderzimmers aufgebrochen und bei ihrer Suche nach Wertgegenständen eine hochwertige Armbanduhr aus dem Schlafzimmer gestohlen.

Täterbeschreibung:

Die Männer werden als circa 180 bis 185 Zentimeter groß und schlank beziehungsweise etwa 170 bis 175 Zentimeter groß und korpulent beschrieben. Beide trugen schwarze Oberbekleidung und schwarze Sturmhauben.

Die Ermittler prüfen mögliche Zusammenhänge zwischen den Taten.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

