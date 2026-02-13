PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Erfreuliche, vorläufige Bilanz der Polizei zum Altweiberdonnerstag im Rhein-Kreis Neuss

Rhein-Kreis Neuss (ots)

Die Polizeibeamtinnen und -beamten, die an Altweiber Dienst im Rhein-Kreis Neuss versahen, mussten zwischen Donnerstag (12.02.), 09:00 Uhr, und Freitag (13.02.), 06:00 Uhr, insgesamt 17 Einsätze (2025: 26 Einsätze) bewältigen, die in direktem Bezug zu Karneval standen.

Die Polizei musste zwölf Platzverweis aussprechen und zwei Personen in Gewahrsam nehmen. (2025: einen Platzverweis, vier Ingewahrsamnahmen). Der ein oder andere Streit unter Feiernden musste ebenfalls geschlichtet werden. Hierbei spielte mitunter auch übermäßiger Alkoholkonsum eine Rolle. Es wurden sechs Strafanzeigen wegen Körperverletzung aufgenommen (2025: neun Anzeigen).

Auch auf den Straßen hat die Polizei für Sicherheit gesorgt, viele Fahrzeugkontrollen durchgeführt und die Verkehrstauglichkeit der Fahrzeugführer geprüft. Dabei stellen die Beamtinnen und Beamten eine Person fest, die sich trotz vorherigem Alkoholkonsum an das Steuer gesetzt hat (2025: eine Person).

Glücklicherweise wurden im Kreisgebiet keine Einsatzkräfte bei Einsätzen verletzt.

Insgesamt zieht die Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss ein positives Resümee der Karnevalsfeierlichkeiten und dankt allen, die durch ihr verantwortungsbewusstes Verhalten Randale und Gewalt auf Abstand gehalten und so den diesjährigen Karnevalsauftakt zu einem gelungenen Fest gemacht haben. Nutzen Sie auch die weiteren Tage um fröhlich und friedlich miteinander zu feiern.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

