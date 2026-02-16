Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nach Taschendiebstahl Geld abgehoben - Polizei sucht Tatverdächtigen und Zeugen

Grevenbroich (ots)

Einem 66-jährigen Grevenbroicher wurde am Samstag (14.02.) gegen 13:00 Uhr die Geldbörse entwendet und im Anschluss Geld von seinem Konto abgehoben. Die Polizei sucht nun Zeugen und den Tatverdächtigen.

Der Grevenbroicher hielt sich in einem Supermarkt an der Straße Am Rittergut auf. Dabei fiel ihm ein Mann, etwa 45-55 Jahre alt, 180-185 Zentimeter, südosteuropäisches Erscheinungsbild und mit kräftiger Statur auf, welcher ihm mehrfach folgte. Nachdem er in einem dortigen Blumengeschäft gezahlt hatte und in Richtung Ausgang ging, bemerkte er das Fehlen seiner Geldbörse. Weitere 30 Minuten später wurde an einem Geldautomaten einer Bank an der Richard-Wagner-Straße von seinem Konto Geld abgehoben.

Der Grevenbroicher erstattete Anzeige bei der Polizei. Diese hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft auch, inwiefern der beschriebene Mann, damit im Zusammenhang stehen könnte. Zudem suchen die Ermittler Zeugen, die sowohl im Geschäftsgebäude an der Straße Am Rittergut, als auch an der Bank verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Wer kann Hinweise zum Tathergang oder möglichen Täter geben?

Hinweise nimmt die Polizei unter der 02131 3000 oder unter poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell