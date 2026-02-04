PRESSEPORTAL Presseportal Logo

PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Langer Stau nach Schneechaos auf A 3

Wiesbaden (ots)

(il) Durch dichten Schneefall und Glätte kam es ab dem Dienstagnachmittag zu weitreichenden Verkehrsbeeinträchtigungen rund um Wiesbaden, die den Verkehrsteilnehmern viel Geduld abverlangten.

Insbesondere auf der Autobahn 3 staute sich der Verkehr zwischenzeitlich auf einer Länge von bis zu 30 km. Auf den Bundesautobahnen 3 und 66 kam es in der Zeit von 12:30 Uhr bis 22:45 Uhr zu zahlreichen Unfällen, wobei glücklicherweise nur Blechschäden zu beklagen waren.

Im Steigungsbereich zwischen dem Autobahnkreuz Wiesbaden und der Anschlussstelle Niedernhausen fuhren sich zahlreiche Lkw fest, sodass der Verkehr teilweise komplett zum Erliegen kam. Pannenfahrzeuge im Stau erschwerten die Verkehrssituation, wodurch sich der Verkehr auch am späten Abend noch auf über 9 km staute.

Dank der unermüdlichen Arbeit des Winterdienstes, zwischenzeitlich hinzugezogener Feuerwehr und den zahlreichen Abschleppdiensten, war die A 3 ab Mitternacht sowohl frei von Eis als auch Pannenfahrzeugen, sodass der Verkehr wieder ungehindert fließen konnte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Polizeiautobahnstation Wiesbaden
Wildsachsener Straße 1
65207 Wiesbaden-Medenbach
Kommissar vom Dienst
Telefon: 0611 / 345-4140
Fax: 0611 / 345-4109
E-Mail: kvd.westhessen.dvs.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

