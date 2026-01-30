PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WI: Videostreife der PAST Wiesbaden stellt Raser auf der A66

Wiesbaden (ots)

Am heutigen Vormittag konnte eine zivile Streife des zentralen Verkehrsdienstes Westhessen auf der A66 in Fahrtrichtung Frankfurt einen grauen Mercedes beobachten, wie dessen Fahrzeugführer mehrere schwerwiegende Verkehrsverstöße beging. Unter anderem wurde eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 62 km/h videografiert. Bei der anschließenden Kontrolle fiel den Beamten auf, dass der 22-jährige moldauische Staatsbürger weder im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, noch einer gültigen Aufenthaltserlaubnis war. Zusätzlich zeigte ein durchgeführter Drogentest ein positives Ergebnis an. Gegen den Fahrzeugführer wurden gleich mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Polizeiautobahnstation Wiesbaden
Wildsachsener Straße 1
65207 Wiesbaden-Medenbach
Kommissar vom Dienst
Telefon: 0611 / 345-4140
Fax: 0611 / 345-4109
E-Mail: kvd.westhessen.dvs.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

