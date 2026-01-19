PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++Vollsperrung und Landung Rettungshubschrauber auf der BAB 3+++

Wiesbaden (ots)

Vollsperrung und Landung Rettungshubschrauber auf der BAB 3, Bereich Niedernhausen, Bundesautobahn 3, Fahrtrichtung Köln, Sonntag, 18.01.2026, 18:06 Uhr

(Hoe) Am Sonntagabend musste die BAB 3 nach einem Verkehrsunfall für die Landung eines Rettungshubschraubers voll gesperrt werden. Um 18:06 Uhr beabsichtigte der Fahrzeugführer eines grauen Renault einen Fahrstreifenwechsel von der rechten auf die linke Fahrspur. Dabei übersah er einen schwarzen BMW. Es kam zu einer seitlichen Kollision in deren Folge der graue Renault ins Schleudern geriet und mit der Mittelschutzplanke kollidierte. Von dort wurde der PKW abgewiesen und kippte auf die Seite. Ein in der Nähe befindlicher Rettungshubschrauber landete daraufhin auf der BAB 3. Die Autobahn wurde dafür in beide Richtungen kurzzeitig voll gesperrt. Nach eingehender medizinischer Untersuchung konnten die beiden Fahrzeuginsassen unverletzt vor Ort entlassen und die Sperrung aufgehoben werden. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 20.000EUR. Aufgrund der Sperrung kam es nur zu einer kurzen Verkehrsbeeinträchtigung.

Original-Content von: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell