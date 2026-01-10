PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Falschfahrer von der A671 bei Hochheim gestellt - die Polizei sucht Zeugen

Wiesbaden (ots)

(Sc) Gemarkung Hochheim; Am frühen Nachmittag des Samstag den 10.01.2026 um 14:14 Uhr fuhr ein weißer 7,5-Tonner auf der A671 Richtungsfahrbahn Wiesbaden als Falschfahrer und konnte durch die Polizei gestoppt werden.

Zeugen meldeten um 14:14 Uhr, dass ein LKW auf dem Parkplatz "Alte Römerstraße" an der A671 Richtung Wiesbaden wendete und dann auf dem Standstreifen der A671 bis zur Ausfahrt Hochheim-Süd zurückfuhr. Dies sind knapp 3 Kilometer. Hierbei fuhr er nach ersten Zeugenbefragungen sogar mit ca. 70-80 km/h über den Standstreifen und auch mit dieser Geschwindigkeit über die Auf- und Abfahrten. Nur durch viel Glück ist nichts Schlimmeres passiert.

Der 46-Jährige ukrainische Fahrer gab gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten an, dass er nicht ortskundig sei und die Ausfahrt verpasst habe. Daher sei er zurückgefahren, um an der Anschlussstelle Hochheim-Süd wieder abzufahren. Ein Atemalkoholtest verlief negativ.

Der Führerschein des Mannes wurde eingezogen und er muss sich jetzt einem Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs stellen.

Die Polizei sucht in dem Zusammenhang Zeugen, die vielleicht auch dem LKW ausweichen mussten. Die Zeugen werden gebeten sich mit der Autobahnpolizei Wiesbaden unter der Telefonnummer: 0611/345-4140 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell