PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++LKW durchbricht die Mittelschutzplanke+++

Wiesbaden (ots)

LKW durchbricht die Mittelschutzplanke

BAB 3, Gemarkung Eppstein, Fahrtrichtung Köln, Montag, 02.02.2026, 22:05 Uhr

(Hoe)Am Montagabend befuhr ein LKW die Bundesautobahn 3, zwischen der Anschlussstelle Niedernhausen und dem Autobahnkreuz Wiesbaden, in Fahrtrichtung Würzburg. Auf Höhe der Gemarkung Eppstein kreuzte ein Wildschwein die Fahrbahn. Der 34-jährige LKW-Fahrer versuchte dem Tier auszuweichen und kam dabei nach links von der Fahrbahn ab. Dabei durchbrach der LKW die Mittelschutzplanke, riss diese auf über 180 Metern auf und verteilte sie auf der Richtungsfahrbahn nach Köln. Der LKW selbst kam ebenfalls auf der Gegenfahrbahn quer zum Stehen. Dabei wurden vier Fahrzeug in Fahrtrichtung Köln durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt. Ein Fahrzeugführer wurde dabei leicht durch Glassplitter im Gesicht verletzt. Er konnte aber nach einer Behandlung im Rettungswagen vor Ort entlassen werden. Auf der Richtungsfahrbahn Würzburg fuhren vier Fahrzeuge über Trümmerteile. Die Polizei geht aktuell von einem Gesamtschaden von ca.260.000 EUR aus. Die Fahrbahn Richtung Köln war für mehrere Stunden gesperrt. Die Reparaturarbeiten an der Mittelschutz werden noch bis in den Tag hinein andauern. Die linke Fahrspur wird dafür in beide Richtungen gesperrt bleiben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Polizeiautobahnstation Wiesbaden
Wildsachsener Straße 1
65207 Wiesbaden-Medenbach
Kommissar vom Dienst
Telefon: 0611 / 345-4140
Fax: 0611 / 345-4109
E-Mail: kvd.westhessen.dvs.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

