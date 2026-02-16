PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Geschäft: Tresor entwendet

Rommerskirchen (ots)

In der Nacht zu Montag (16.02.) drangen Unbekannte gegen 02:30 Uhr offenbar durch Aufbrechen der Schiebetür in ein Geschäft an der Venloer Straße ein.

Im Inneren erlangten sie einen Tresor als Beute und entfernten sich im Anschluss nach ersten Erkenntnissen mit einem Auto.

Das Kriminalkommissariat 24 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, Hinweise auf mögliche Täter oder deren Fahrzeug geben können.

Unter der Telefonnummer 02131 3000 oder unter der Mailadresse poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de nimmt die Polizei die Hinweise entgegen. (Sie; -11)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 11:07

    POL-NE: Nach angeblichem Heizungsablesen fehlt Schmuck

    Meerbusch (ots) - Ein angeblicher Heizungsableser klingelte am Samstag (14.02.) gegen 13:00 Uhr bei einer 86-jährigen Seniorin. Die Bewohnerin einer Wohnung an der Paul-Klee-Straße ließ zunächst den als 25-30 Jahre alten, mit schwarzen Haaren und dunkel gekleidet beschriebenen Mann in ihre Wohnung. Nachdem der Mann die Heizung im Wohnzimmer abgelesen hatte, forderte er die Frau auf, etwas zu unterschreiben. Diese ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 10:23

    POL-NE: Nach Taschendiebstahl Geld abgehoben - Polizei sucht Tatverdächtigen und Zeugen

    Grevenbroich (ots) - Einem 66-jährigen Grevenbroicher wurde am Samstag (14.02.) gegen 13:00 Uhr die Geldbörse entwendet und im Anschluss Geld von seinem Konto abgehoben. Die Polizei sucht nun Zeugen und den Tatverdächtigen. Der Grevenbroicher hielt sich in einem Supermarkt an der Straße Am Rittergut auf. Dabei fiel ihm ein Mann, etwa 45-55 Jahre alt, 180-185 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren