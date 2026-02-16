Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Geschäft: Tresor entwendet

Rommerskirchen (ots)

In der Nacht zu Montag (16.02.) drangen Unbekannte gegen 02:30 Uhr offenbar durch Aufbrechen der Schiebetür in ein Geschäft an der Venloer Straße ein.

Im Inneren erlangten sie einen Tresor als Beute und entfernten sich im Anschluss nach ersten Erkenntnissen mit einem Auto.

Das Kriminalkommissariat 24 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, Hinweise auf mögliche Täter oder deren Fahrzeug geben können.

Unter der Telefonnummer 02131 3000 oder unter der Mailadresse poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de nimmt die Polizei die Hinweise entgegen. (Sie; -11)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell