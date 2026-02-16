Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Einbruch in Geschäft: Tresor entwendet
Rommerskirchen (ots)
In der Nacht zu Montag (16.02.) drangen Unbekannte gegen 02:30 Uhr offenbar durch Aufbrechen der Schiebetür in ein Geschäft an der Venloer Straße ein.
Im Inneren erlangten sie einen Tresor als Beute und entfernten sich im Anschluss nach ersten Erkenntnissen mit einem Auto.
Das Kriminalkommissariat 24 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, Hinweise auf mögliche Täter oder deren Fahrzeug geben können.
Unter der Telefonnummer 02131 3000 oder unter der Mailadresse poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de nimmt die Polizei die Hinweise entgegen. (Sie; -11)
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss
Telefon: 02131 300-14000
Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell