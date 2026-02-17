PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahrzeugführer entzieht sich Polizeikontrolle

Grevenbroich (ots)

Am Montag (16.02.), gegen 22:45 Uhr, beabsichtigten eingesetzte Beamte ein Fahrzeug zu kontrollieren, welches eine rotzeigende Ampel an der Straße "Zur Wassermühle" in Fahrtrichtung Neuenhaus passierte und links in die Energiestraße abbog. Die eingesetzten Beamten gaben Anhaltezeichen. Der Fahrzeugführer stoppte den Pkw, beschleunigte jedoch, als die Beamten den Wagen kontrollieren wollten und fuhr in Richtung Neuenhausener Straße weiter. Der Mann setze seine Fahrt in Richtung der Straße "Auf der Schanze" fort und bog links auf die Karl-Oberbach-Straße ab. Während der Fahrt ignorierten der Fahrzeugführer mehrere rote Ampeln und überschritt die zulässigen Geschwindigkeitsbegrenzungen deutlich. Zu einer Gefährdung unbeteiligter Verkehrsteilnehmer kam es jedoch nicht. Die Polizei fuhr dem Fahrzeug weiter hinterher, bis der Fahrer den Pkw an der Bahnstraße stoppte.

Bei der Kontrolle erlangte die Polizei Kenntnis darüber, dass der 35-jährige Grevenbroicher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaub sein könnte und vor Fahrtantritt Drogen konsumiert haben könnte.

Zudem verfügt das Fahrzeug über keine gültige Betriebserlaubnis.

Dem Grevenbroicher wurde das Weiterfahren untersagt und das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Ebenso wurde ihm auf einer Polizeiwache eine Blutprobe entnommen.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

