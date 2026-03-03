Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Brand einer Gartenhütte

Freiburg (ots)

Am Montag, 02.03.2026, gegen 17.20 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Brand einer Gartenhütte an einem Feldweg unweit der Burgfeldstraße mitgeteilt. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Die Gartenhütte brannte komplett nieder. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Eine Brandursache ist nicht bekannt. Es wurde niemand verletzt.

