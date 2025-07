Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Reh verendet

Heringen/Helme (ots)

Eine Fahrzeugführerin befuhr am Montagmorgen die Landstraße 2079 von Auleben in Richtung Heringen. Wenige hundert Meter vor dem Ortseingang kreuzte ein Reh von rechts nach links den Weg des Mercedes. Es kam zur Kollision, wobei das Wild tödlich verletzt wurde. An der Fahrzeugfront entstand unfallbedingter Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

