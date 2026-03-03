Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Vorfahrtsverletzung

Unfall zwischen Kleintransporter und S-Pedelec - Fahrer von S-Pedelec leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Montag, 02.03.2026, gegen 20.15 Uhr, kam es in der Brombacher Straße an der Einmündung Untereckstraße zu einem Unfall, bei welchem ein Kleintransporter und ein S-Pedelec beteiligt waren. Der 60-jährige Fahrer des Kleintransporters befuhr die Untereckstraße und wollte nach links in die Brombacher Straße abbiegen. Dabei übersah er einen auf der Brombacher Straße fahrenden 43-jährigen Fahrer eines S-Pedelecs. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Fahrer des S-Pedelec stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Das S-Pedelec war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden an dem S-Pedelec wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell