Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt international gesuchten Mann am Flughafen Köln/Bonn fest

Flughafen Köln/Bonn (ots)

Am Nachmittag des 22. Januar 2026 gelang der Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle ein Fahndungserfolg. Einsatzkräfte nahmen einen 47-jährigen albanischen Staatsangehörigen fest, der international wegen schwerer Betäubungsmitteldelikte gesucht wurde.

Der Mann war zuvor mit einem Flug aus Tirana am Flughafen Köln/Bonn eingetroffen. Bei der Überprüfung seiner Person stellten die Beamtinnen und Beamten eine Fahndungsausschreibung im polizeilichen Informationssystem fest. Der Betroffene war durch das Bundeskriminalamt aufgrund eines Auslieferungsersuchens der italienischen Behörden zur Festnahme ausgeschrieben. Hintergrund sind Straftaten gemäß des Betäubungsmittelgesetzes.

Die Einsatzkräfte nahmen den Mann daraufhin fest und führten die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen durch. Der Abgleich mit vorliegenden Lichtbildern bestätigte zweifelsfrei die Identität des Gesuchten. Zur Sicherstellung der Verständigung wurde ein Dolmetscher hinzugezogen.

Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der Festgenommene dem Polizeigewahrsam Köln zugeführt. Die weiteren Maßnahmen erfolgen in enger Abstimmung mit den zuständigen Justiz- und Auslieferungsbehörden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

