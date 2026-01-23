Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle im Kölner Hauptbahnhof

Köln (ots)

Am gestrigen Nachmittag (22. Januar 2026) nahmen Beamte der Bundespolizei einen 32-jährigen Mann im Kölner Hauptbahnhof aufgrund bestehender Haftbefehle fest.

Gegen 13:50 Uhr kontrollierten die Beamten der Bundespolizei den 32-jährigen Deutschen im Kölner Hauptbahnhof. Die Abfrage im polizeilichen Fahndungssystem ergab gleich vier Treffer: Neben zwei Aufenthaltsermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main aufgrund eines Betrugs- und eines Körperverletzungsdelikts, lagen gegen den Mann zwei Haftbefehle vor. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main verurteilte ihn wegen Unterschlagung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 75 Tagen. Darüber hinaus lag gegen den Wohnungslosen ein Untersuchungshaftbefehl wegen Erpressung vor.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Festgenommene dem Polizeigewahrsam Köln übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell