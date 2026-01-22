PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt per Haftbefehl gesuchten Mann am Flughafen Köln/Bonn fest

Flughafen Köln/Bonn (ots)

Köln/Bonn, 21.01.2026

Im Rahmen der Ausreisekontrolle am Flughafen Köln/Bonn überprüften Einsatzkräfte der Bundespolizei am frühen Mittwochmorgen einen 29-jährigen schwedischen Staatsangehörigen. Der Mann beabsichtigte, nach Dubai auszureisen.

Bei der polizeilichen Kontrolle stellten die Beamten fest, dass gegen den Reisenden ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Stuttgart vorlag. Dem Mann wurde räuberischer Diebstahl zur Last gelegt. Der Haftbefehl sah die Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 1.200 Euro zuzüglich 81 Euro Verfahrenskosten oder ersatzweise eine Freiheitsstrafe von 120 Tagen vor.

Der Betroffene konnte den geforderten Geldbetrag vor Ort vollständig begleichen. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann aus der Maßnahme entlassen. Die Weiterreise nach Dubai wurde ihm anschließend gestattet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Pressestelle
Mathias Kämpfer

Telefon: +49 (0) 2203 95 22-1041
E-Mail: bpolifh.cgn.presse@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

www.bundespolizei.de

