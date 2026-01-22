Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: 42-Jähriger mit gefälschter TÜV-Plakette auf der Autobahn 61 unterwegs
Kleve - Kempen - Nettetal (ots)
Am Mittwochnachmittag, 21. Januar 2026, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrolle auf der Autobahn 61 an der Anschlussstelle Breyell einen 42-jährigen Italiener. Der Mann reiste zuvor in einem in einem Bergheim zugelassenen Personenkraftwagen aus den Niederlanden kommend in das Bundesgebiet ein. Zur Kontrolle legte der Italiener seine gültige italienische Identitätskarte vor. Bei der Überprüfung des Fahrzeuges erkannten die Beamten, dass die angebrachte TÜV-Plakette und das amtliche Zulassungssiegel gefälscht sind. Zudem lag eine Fahndungsnotierung des Straßenverkehrsamtes Rhein-Erft-Kreis zur Entstempelung des Fahrzeugkennzeichens aufgrund fehlender Haftpflichtversicherung vor. Weiterhin hat das Polizeipräsidium Köln das Fahrzeug zur Insassenfeststellung wegen eines Verkehrsdeliktes ausgeschrieben. Das Fahrzeug wurde daraufhin vor Ort verkehrssicher abgestellt und die Kennzeichen als Beweismittel sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen im Bundespolizeirevier Kempen durfte der Mann weiterreisen. Die Weiterfahrt untersagte die Bundespolizei.
