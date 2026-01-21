Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Untersuchungshaftbefehl am Hauptbahnhof Mönchengladbach

Mönchengladbach (ots)

Im Hauptbahnhof Mönchengladbach nahmen Beamte der Bundespolizei am gestrigen Abend (20. Januar 2026) einen 45-jährigen Mann aufgrund eines Untersuchungshaftbefehls fest.

Gegen 22.45 Uhr wurde der 45-jährige türkische Staatsangehörige im Personentunnel des Hauptbahnhofs Mönchengladbach von einer Streife der Bundespolizei angetroffen und kontrolliert. Der Mann konnte lediglich mündliche Angaben zu seiner Person machen. Aufgrund der vorhandenen Lichtbilddatei und dem anschließenden Fingerabdruckvergleich auf der Dienststelle, konnte die Identität des Mannes eindeutig festgestellt werden.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den 45-Jährigen zwei Aufenthaltsermittlungen der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach wegen gefährlicher Körperverletzung sowie Computerbetruges vorlagen. Zudem wurde gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Mönchengladbach-Rheydt erlassen.

Der Mann war zuvor einer Gerichtverhandlung wegen Diebstahls ferngeblieben, was zu dem Erlass des Haftbefehls führte.

Der Festgenommene wurde nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen dem Polizeigewahrsam Mönchengladbach übergeben. Eine Richtervorführung erfolgte am heutigen Tage durch die Justiz.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell