Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet gesuchten Straftäter

Rheine (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am späten Mittwochabend (21. Januar) einen gesuchten Straftäter verhaftet.

Da der 62-jährige im Bahnhof Rheine rauchte, kontrollierte eine Streife der Bundespolizei ihn und stellten fest, dass die Staatsanwaltschaft Stuttgart ihn suchte. In einem Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung hatte das Amtsgericht Stuttgart gegen den Deutschen im April 2025 einen Strafbefehl erlassen. Die geforderte Geldstrafe in Höhe von 1350 Euro wurde durch den Mann jedoch nicht bezahlt. Deswegen folgte im Dezember 2025 die Ausschreibung zur Festnahme.

Da der Mann auch vor Ort die geforderte Summe nicht zahlen konnte, musste er in der Nacht seine Ersatzfreiheitsstrafe von 45 Tagen antreten.

Der Gesuchte wurde verhaftet und in die Justizvollzugsanstalt Münster eingeliefert.

