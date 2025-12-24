PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruchsdiebstahl in Büroräumlichkeiten 22.12.2025, 18:00 Uhr bis 23.12.2025, 05:00 Uhr

Speyer (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag drangen unbekannte Täter in Büroräumlichkeiten in der Nikolaus-von-Weiß-Straße ein. Dabei verursachten sie Schaden in dreistelliger Höhe. Konkrete Angaben zum Diebesgut können noch nicht gemacht werden.

Wer hat in dem genannten Zeitraum relevante Beobachtungen gemacht? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

