Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann würgt Zugbegleiter und greift Zeugen an - Bundespolizei ermittelt

Dortmund (ots)

Am 21. Januar verhielt sich ein deutscher Staatsangehöriger in einem Zug am Bahnhof Dortmund-Mengede lautstark aggressiv. Als ihn ein Zugbegleiter kontrollierte, beleidigte und würgte ihn der Mann. Ein Zeuge versuchte, die Tat mit seinem Smartphone aufzuzeichnen und wurde ebenfalls angegriffen.

Gegen 18:15 Uhr verließen Reisende ein Abteil der S2 am Bahnhof Dortmund-Mengede, nachdem ein 34-Jähriger dort Beleidigungen geschrien hatte. Als ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn ihn aufforderte, sein Ticket zu zeigen, weigerte er sich, verließ den Zug zunächst, stieg aber direkt eine Tür weiter wieder ein. Als er erneut auf den Zugbegleiter traf, beleidigte und bedrohte er diesen und fing an, ihn zu würgen. Ein unbeteiligter Zeuge filmte die Tat. Dies bekam der Angreifer mit und griff auch diesen an, indem er ihn in den Schwitzkasten nahm. Mehrere Personen gingen dazwischen und überwältigten den Mann.

Eine alarmierte Streife der Bundespolizei nahm den Deutschen in Gewahrsam.

Eine medizinische Versorgung der Geschädigten war vor Ort nicht notwendig.

Die Beamten befragten die Zeugen und ließen die Videoaufnahmen des Zuges zu Beweiszwecken sichern.

Nach einer Belehrung, nach der sich der Beschuldigte nicht äußerte, erfolgten die Fertigung von Lichtbildern und die Sicherung der Fingerabdrücke in der Bundespolizeiwache am Dortmunder Hauptbahnhof. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 2 Promille.

Nach Abschluss aller erforderlicher Maßnahmen entließen ihn die Einsatzkräfte.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung und Hausfriedensbruchs.

