Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Beesten - Toyota Land Cruiser von Hofeinfahrt entwendet - Polizei bittet um Hinweise (Zeitangabe geändert)

Beesten (ots)

Zwischen Montag, 23. Februar 2026, 19:00 Uhr, und Dienstag, 24. Februar 2026, 07:00 Uhr, haben bislang unbekannte Täter in der Poggeriestraße einen Pkw entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die Täter das Grundstück und verschafften sich Zugang zu dem auf einem Stellplatz abgestellten, verschlossenen Fahrzeug. Wie genau das Fahrzeug geöffnet wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Ein gewaltsames Öffnen der Fahrertür oder ein technisches Überwinden der Funkverriegelung können derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Toyota Land Cruiser mit dem amtlichen Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk EL.

Die Täter entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977/204360 zu melden.

