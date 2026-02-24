Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Größerer Feuerwehreinsatz nach Austritt einer chemischen Flüssigkeit

Spelle (ots)

Am Dienstag, 24. Februar 2026, ist es gegen 14:00 Uhr in der Hafenstraße zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst gekommen.

Ein Verkehrsteilnehmer hatte zuvor gegen 13:30 Uhr bemerkt, dass auf der Fahrbahn eine Flüssigkeit dampfte. Nach bisherigen Erkenntnissen war er mit seinem Pkw bereits mit den rechten Reifen durch die Substanz gefahren. Gemeinsam mit einem weiteren Mann begutachtete er die etwa 10 Meter lange und rund 40 Zentimeter breite Spur. Dabei atmeten beide Personen Dämpfe ein. Da die Flüssigkeit zunächst nicht eingeordnet werden konnte, wurde die Feuerwehr alarmiert.

Insgesamt waren rund 100 Einsatzkräfte unter der Leitung des zuständigen Brandmeisters vor Ort. Neben mehreren Ortsfeuerwehren kamen unter anderem ein ABC-Trupp sowie der Fachberater Gefahrgut des Landkreises Emsland zum Einsatz. Die Feuerwehr nahm unter Atemschutz eine Probe der Flüssigkeit, um eine Bestimmung des Stoffes zu ermöglichen.

Die beiden Männer, die den Stoff eingeatmet haben, wurden vorsorglich vor Ort rettungsdienstlich untersucht und anschließend zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Symptome einer gesundheitlichen Beeinträchtigung wurden nicht festgestellt. Beide blieben unverletzt.

Im Rahmen der Ermittlungen meldete sich ein weiterer Zeuge. Dieser gab an, gegen 13:15 Uhr auf der Hafenstraße einem großen weißen Sattelzug mit Tankauflieger begegnet zu sein. Das Fahrzeug habe gelbe Kennzeichen geführt. Ob ein Zusammenhang mit dem Vorfall besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Gegen 18:00 Uhr ergaben erste Erkenntnisse, dass es sich bei der ausgetretenen Flüssigkeit mutmaßlich um Salzsäure handelt. Eine Spezialfirma wurde mit der fachgerechten Reinigung der Fahrbahn beauftragt. Die Feuerwehr konnte daraufhin abrücken. Die Ermittlungen zur Herkunft der Substanz dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Umständen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 zu melden.

