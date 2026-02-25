PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Haren - Pkw brennt in Wohnhausnähe vollständig aus - Fensterscheibe beschädigt

Haren (ots)

Am Dienstagabend, 24. Februar 2026, ist es gegen 19:05 Uhr in der Adenauerstraße zu einem Fahrzeugbrand gekommen.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein in unmittelbarer Nähe zu einem Wohnhaus abgestellter Pkw in Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte das Feuer zügig unter Kontrolle bringen und vollständig löschen. Dennoch brannte der Nissan X-Trail vollständig aus.

Aufgrund der starken Hitzeentwicklung wurde eine Fensterscheibe des angrenzenden Wohnhauses beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt.

Während der Löscharbeiten austretende Betriebsstoffe machten eine Reinigung der Fahrbahn und des Gehwegs durch eine Fachfirma erforderlich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

