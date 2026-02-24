PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Haselünne - Verkehrsunfallflucht in Haselünne - Zeugen gesucht

Haselünne (ots)

Am heutigen Morgen kam es gegen 06:20 Uhr an der Einmündung Sudetenring / Andruper Straße in Haselünne zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein 58-jähriger Mann befuhr mit seinem Ford Ranger den Sudetenring und musste an der Einmündung zur Andruper Straße verkehrsbedingt anhalten. Zur selben Zeit war ein bislang unbekannter Fahrer mit einem weißen VW T5 auf der Andruper Straße in Richtung Andrup unterwegs und näherte sich der Kreuzung von links. Aus bislang ungeklärter Ursache prallte der VW T5 gegen den ordnungsgemäß haltenden Ford Ranger. Der Fahrer des weißen VW T5 setzte seine Fahrt zunächst fort, hielt auf Höhe des Hotel & Restaurant "Zum Wacholderhain" kurzzeitig an und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Haselünne unter der Rufnummer 05961/958700 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

