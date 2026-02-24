Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Radfahrer bei Ausweichmanöver schwer verletzt - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am Mittwoch, 18. Februar 2026, kam es gegen 16:45 Uhr im Bereich der Kreuzung Alfred-Mozer-Straße / Ootmarsumer Weg / Euregiostraße in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 27-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde.

Der 27-Jährige befuhr mit seinem Pedelec die Alfred-Mozer-Straße und wollte die Euregiostraße in Richtung Ootmarsumer Weg überqueren. Zur gleichen Zeit wollte der Fahrer einer silbernen Pkw-Limousine von der Alfred-Mozer-Straße nach links in die Euregiostraße abbiegen. Dabei übersah er den Radfahrer, der sich bereits auf der Euregiostraße befand. Um einen Zusammenstoß mit dem PKW zu verhindern, wich der Radfahrer aus. Dabei kam er zu Fall und stürzte auf einen angrenzenden Grünstreifen. Durch den Sturz wurde er schwer verletzt und im Krankenhaus versorgt.

Der Fahrer der silbernen Pkw-Limousine setzte seine Fahrt fort. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell