Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Verkehrsunfallflucht auf Aldi-Parkplatz - Zeugen gesucht

Haren (ots)

Gestern kam es zwischen 10:30 Uhr und 10:45 Uhr in Haren in der Langen Straße auf dem Aldi-Parkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte mit seinem Pkw einen ordnungsgemäß geparkten grauen Mercedes-Benz C 230. Dadurch entstanden Schrammen am linken hinteren Kotflügel des Fahrzeugs. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell