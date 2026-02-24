Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Versuchter Einbruch in Schule - Polizei bittet um Hinweise

Nordhorn (ots)

Zwischen Mittwoch, 18. Februar 2026, 15:00 Uhr, und Montag, 23. Februar 2026, 13:00 Uhr, haben bislang unbekannte Täter versucht, sich Zutritt zu einer Schule im Mückenweg zu verschaffen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde versucht, zwei Türen der Vechtetalschule Nordhorn aufzuhebeln. Ein Eindringen in das Gebäude gelang nach derzeitigem Stand nicht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang noch unklar.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell