POL-EL: Geeste - Transporter brennt auf Rastplatz vollständig aus

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Geeste - Transporter brennt auf Rastplatz vollständig aus

Geeste

Am späten Montagabend, 23. Februar 2026, ist es gegen 23:52 Uhr auf der A31 in Fahrtrichtung Emden zu einem Fahrzeugbrand gekommen.

Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts kam es während der Fahrt zu einer Rauchentwicklung im Motorraum eines Renault Master. Der 20-jährige Fahrzeugführer steuerte den Transporter daraufhin auf den Rastplatz Heseper Moor. Dort stellte er einen Brand an dem Fahrzeug fest.

Der beladene Transporter geriet in Vollbrand und brannte vollständig aus. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieb unverletzt.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Hesepe und Twist waren mit insgesamt sieben Fahrzeugen und rund 40 Einsatzkräften vor Ort und löschten den Brand. Es entstand ein Totalschaden am Fahrzeug.

