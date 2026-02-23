Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Unfall durch verlorene Radkappe - Verursacher entfernt sich

Nordhorn (ots)

Am 17. Februar 2026 gegen 13:50 Uhr kam es in Nordhorn auf der Neuenhauser Straße zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall.

Ein 31-jähriger Fahrer eines Skoda Scala befuhr die Neuenhauser Straße stadteinwärts und musste im Kreuzungsbereich zur Pestalozzistraße verkehrsbedingt anhalten. Hinter ihm befand sich ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich mit einem silbernen VW Caddy oder einem ähnlichen Fahrzeug.

Beim Abbremsen verlor der unbekannte Fahrer eine Radkappe. Diese rollte beziehungsweise flog gegen das Heck des stehenden Skoda und verursachte Sachschaden.

Der Verursacher hielt zunächst an, hob die verlorene Radkappe auf, entfernte sich anschließend jedoch unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug oder zum Fahrzeugführer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell