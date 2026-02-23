Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Emlichheim - Öffentlichkeitsfahndung nach Computerbetrug - Wer kennt diese Person?
Emlichheim (ots)
Am 25. Oktober 2025 wurde einer damals 86-jährigen Frau während ihres Einkaufs in einem Verbrauchermarkt in Emlichheim die Geldbörse entwendet. In dieser befand sich unter anderem ihre EC-Karte.
Im Anschluss kam es zu einer unberechtigten Bargeldabhebung vom Konto der Geschädigten. Dabei wurde eine bislang unbekannte weibliche Person videografiert.
Die Polizei bittet nun im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung um Hinweise: Wer kennt die abgebildete Person oder kann Angaben zu ihrer Identität oder ihrem Aufenthaltsort machen? Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Uelsen unter der Telefonnummer 05942-922 15-0 zu melden.
