Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Öffentlichkeitsfahndung nach Computerbetrug - Wer kennt diese Person?

Emlichheim (ots)

Am 25. Oktober 2025 wurde einer damals 86-jährigen Frau während ihres Einkaufs in einem Verbrauchermarkt in Emlichheim die Geldbörse entwendet. In dieser befand sich unter anderem ihre EC-Karte.

Im Anschluss kam es zu einer unberechtigten Bargeldabhebung vom Konto der Geschädigten. Dabei wurde eine bislang unbekannte weibliche Person videografiert.

Die Polizei bittet nun im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung um Hinweise: Wer kennt die abgebildete Person oder kann Angaben zu ihrer Identität oder ihrem Aufenthaltsort machen? Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Uelsen unter der Telefonnummer 05942-922 15-0 zu melden.

