Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Uelsen - Pferdeanhänger von Weide entwendet

Uelsen (ots)

Zwischen dem 1. Februar 2026 und dem 22. Februar 2026 kam es in Uelsen an der Straße Kampschott zu einem Diebstahl.

Bislang unbekannte Täter entwendeten von einer dortigen Weide einen Pferdeanhänger des Modells "Havel". Der Anhänger war mit einem speziellen Anhängerschloss gesichert. Zum Zeitpunkt der Tat führte das Fahrzeug ein Kennzeichen aus dem Bereich Nordhorn (NOH).

Der entstandene Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Anhängers geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Emlichheim, unter der Tel. 05943-92000 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell