PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Pkw aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Sögel (ots)

Zwischen Samstag, 21. Februar 2026, 12:00 Uhr, und Sonntag, 22. Februar 2026, 15:15 Uhr, kam es auf einem Parkplatz an der Clemens-August-Straße (Höhe Hausnummer 36) in Sögel zu einem Pkw-Aufbruch.

Bislang unbekannte Täter schlugen die Seitenscheibe eines Mercedes Vito ein und verschafften sich so Zutritt zum Fahrzeuginnenraum. Aus dem Fahrzeug wurden ein Laptop sowie ein Smartphone entwendet. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 10:59

    POL-EL: Schüttorf - Einbruch in Wohnung - Polizei sucht Zeugen

    Schüttorf (ots) - In der Nacht zu Montag, 23. Februar 2026, kam es gegen 02:00 Uhr in der Samernsche Straße in Schüttorf zu einem Einbruch in eine Wohnung. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über die Terrassentür Zutritt zu der verschlossenen Wohnung in einem Mehrparteienhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Räumlichkeiten, insbesondere Schränke, nach Wertgegenständen durchsucht. Die ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 10:58

    POL-EL: Meppen - Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

    Meppen (ots) - Zwischen Donnerstag, 19. Februar 2026, 09:00 Uhr, und Sonntag, 22. Februar 2026, 12:35 Uhr, kam es in der Bonifatiusstraße in Meppen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus. Im Inneren wurden mehrere Räume durchsucht. Die Täter entwendeten diverse Gegenstände. Der ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 08:02

    POL-EL: Itterbeck - Verkehrsunfallflucht auf L43 - Zeugen gesucht

    Itterbeck (ots) - Am Dienstag, 17. Februar 2026, kam es gegen 19:35 Uhr auf der Hauptstraße (L43) zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs mit anschließender Unfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem schwarzen Volvo - vermutlich ein Modell der Baureihen V70, V60 oder V50 mit niederländischem Kennzeichen - ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren