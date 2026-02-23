Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Pkw aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Sögel (ots)

Zwischen Samstag, 21. Februar 2026, 12:00 Uhr, und Sonntag, 22. Februar 2026, 15:15 Uhr, kam es auf einem Parkplatz an der Clemens-August-Straße (Höhe Hausnummer 36) in Sögel zu einem Pkw-Aufbruch.

Bislang unbekannte Täter schlugen die Seitenscheibe eines Mercedes Vito ein und verschafften sich so Zutritt zum Fahrzeuginnenraum. Aus dem Fahrzeug wurden ein Laptop sowie ein Smartphone entwendet. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell