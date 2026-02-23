Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Sögel - Pkw aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen
Sögel (ots)
Zwischen Samstag, 21. Februar 2026, 12:00 Uhr, und Sonntag, 22. Februar 2026, 15:15 Uhr, kam es auf einem Parkplatz an der Clemens-August-Straße (Höhe Hausnummer 36) in Sögel zu einem Pkw-Aufbruch.
Bislang unbekannte Täter schlugen die Seitenscheibe eines Mercedes Vito ein und verschafften sich so Zutritt zum Fahrzeuginnenraum. Aus dem Fahrzeug wurden ein Laptop sowie ein Smartphone entwendet. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.
Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell