Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Meppen (ots)

Zwischen Donnerstag, 19. Februar 2026, 09:00 Uhr, und Sonntag, 22. Februar 2026, 12:35 Uhr, kam es in der Bonifatiusstraße in Meppen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus. Im Inneren wurden mehrere Räume durchsucht. Die Täter entwendeten diverse Gegenstände. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

