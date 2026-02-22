Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Schüttorf (ots)

Gestern gegen 04:40 Uhr kam es von der Euregiostraße ausgehend zu einer Verfolgungsfahrt, bei der es zu mehreren Straßenverkehrsgefährdungen kam. Beamten der Polizeistation Bad Bentheim beabsichtigten den Fahrer eines VW Polo zu kontrollieren, nachdem er beim Auffahren auf die A30 in Fahrtrichtung Osnabrück direkt auf den Überholfahrstreifen zog und einen nachfolgenden Pkw zu einer Gefahrenbremsung zwang. Nachdem der Fahrer des Polos das mittlerweile eingeschaltete Blaulicht des Funkstreifenwagens erkannte, beschleunigte er sein Fahrzeug. Im weiteren Verlauf wich der Fahrer einer auf der rechten Spur fahrenden Sattelzugmaschine nach links aus, wo ein weiteres Fahrzeug zu einer Gefahrenbremsung gezwungen wurde. Ebenso musste auch der Fahrer der Sattelzugmaschine sein Fahrzeug stark abbremsen. Nachdem der VW Polo von der A30 abfuhr, flüchtete er weiter mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Emsbüren. Letztendlich fuhr er sich auf einer Ackerfläche in Ahlde fest und konnte kontrolliert werden. Bei dem 22-jährigen Fahrer konnte eine Atemalkoholkonzentration von 1,03 Promille festgestellt werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Zeugen, insbesondere die Verkehrsteilnehmenden, die auf der A30 gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922 - 776600 zu melden.

