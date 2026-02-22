PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Schüttorf (ots)

Gestern gegen 04:40 Uhr kam es von der Euregiostraße ausgehend zu einer Verfolgungsfahrt, bei der es zu mehreren Straßenverkehrsgefährdungen kam. Beamten der Polizeistation Bad Bentheim beabsichtigten den Fahrer eines VW Polo zu kontrollieren, nachdem er beim Auffahren auf die A30 in Fahrtrichtung Osnabrück direkt auf den Überholfahrstreifen zog und einen nachfolgenden Pkw zu einer Gefahrenbremsung zwang. Nachdem der Fahrer des Polos das mittlerweile eingeschaltete Blaulicht des Funkstreifenwagens erkannte, beschleunigte er sein Fahrzeug. Im weiteren Verlauf wich der Fahrer einer auf der rechten Spur fahrenden Sattelzugmaschine nach links aus, wo ein weiteres Fahrzeug zu einer Gefahrenbremsung gezwungen wurde. Ebenso musste auch der Fahrer der Sattelzugmaschine sein Fahrzeug stark abbremsen. Nachdem der VW Polo von der A30 abfuhr, flüchtete er weiter mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Emsbüren. Letztendlich fuhr er sich auf einer Ackerfläche in Ahlde fest und konnte kontrolliert werden. Bei dem 22-jährigen Fahrer konnte eine Atemalkoholkonzentration von 1,03 Promille festgestellt werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Zeugen, insbesondere die Verkehrsteilnehmenden, die auf der A30 gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922 - 776600 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
Telefon: +49 591 87 104
E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 22.02.2026 – 15:05

    POL-EL: Lingen - Sachbeschädigung an zwei Fahrzeugen - Zeugen gesucht

    Lingen (ots) - In der Zeit vom 13.02., 14 Uhr bis 15.02., 16 Uhr kam es auf dem Parkplatz der Volkshochschule in der Straße An der Kokenmühle zu zwei Sachbeschädigungen. Bislang unebkannte Täter schlugen die Heckscheibe eines abgestellten Dacia Dokker ein. An einem dort abgestellten VW Passat wurde die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Zeugen werden gebeten ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 15:05

    POL-EL: Meppen - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

    Meppen (ots) - In der Zeit von Montagabend bis Mittwoch, 14 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Straße Auf der Herrschwiese zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten Mercedes-Benz CLS 400 D 4Matic. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 08:34

    POL-EL: Lengerich - Unfall mit 0,93 Promille

    Lengerich (ots) - Heute Nacht um 01:10 Uhr kam es auf der Uttruper Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz kam in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Anschließend geriet das Fahrzeug ins Schleudern und kam letztendlich auf der Seite zum Liegen. Der Fahrer verletzte sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst behandelt. Während der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren