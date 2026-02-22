PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Sachbeschädigung an zwei Fahrzeugen - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

In der Zeit vom 13.02., 14 Uhr bis 15.02., 16 Uhr kam es auf dem Parkplatz der Volkshochschule in der Straße An der Kokenmühle zu zwei Sachbeschädigungen. Bislang unebkannte Täter schlugen die Heckscheibe eines abgestellten Dacia Dokker ein. An einem dort abgestellten VW Passat wurde die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 - 870 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
Telefon: +49 591 87 104
E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 22.02.2026 – 15:05

    POL-EL: Meppen - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

    Meppen (ots) - In der Zeit von Montagabend bis Mittwoch, 14 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Straße Auf der Herrschwiese zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten Mercedes-Benz CLS 400 D 4Matic. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 08:34

    POL-EL: Lengerich - Unfall mit 0,93 Promille

    Lengerich (ots) - Heute Nacht um 01:10 Uhr kam es auf der Uttruper Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz kam in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Anschließend geriet das Fahrzeug ins Schleudern und kam letztendlich auf der Seite zum Liegen. Der Fahrer verletzte sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst behandelt. Während der ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 08:33

    POL-EL: Twist - Unfall mit 1,72 Promille

    Twist (ots) - Gestern kam es um 19:45 Uhr auf der Heinrich-Krüssel-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 45-jähriger Fahrer eines Mazda MX5 befuhr die Straße in Richtung Albers-Wilken-Straße, als er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der 45-Jährige verletzte sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme konnte bei dem Mann eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren