POL-EL: Lingen - Sachbeschädigung an zwei Fahrzeugen - Zeugen gesucht

Lengerich (ots) - Heute Nacht um 01:10 Uhr kam es auf der Uttruper Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz kam in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Anschließend geriet das Fahrzeug ins Schleudern und kam letztendlich auf der Seite zum Liegen. Der Fahrer verletzte sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst behandelt. Während der ...

