Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lingen - Sachbeschädigung an zwei Fahrzeugen - Zeugen gesucht
Lingen (ots)
In der Zeit vom 13.02., 14 Uhr bis 15.02., 16 Uhr kam es auf dem Parkplatz der Volkshochschule in der Straße An der Kokenmühle zu zwei Sachbeschädigungen. Bislang unebkannte Täter schlugen die Heckscheibe eines abgestellten Dacia Dokker ein. An einem dort abgestellten VW Passat wurde die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 - 870 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
Telefon: +49 591 87 104
E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell