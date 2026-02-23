PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Itterbeck - Verkehrsunfallflucht auf L43 - Zeugen gesucht

Itterbeck (ots)

Am Dienstag, 17. Februar 2026, kam es gegen 19:35 Uhr auf der Hauptstraße (L43) zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs mit anschließender Unfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem schwarzen Volvo - vermutlich ein Modell der Baureihen V70, V60 oder V50 mit niederländischem Kennzeichen - die L43 in Fahrtrichtung Uelsen. Der unbekannte Fahrer setzte zum Überholen eines vor ihm fahrenden Lkw an. Während des Überholvorgangs befuhr ein schwarzer Mercedes-Benz Vito die Gegenfahrbahn, der von einem 48-jährigen Mann geführt wurde.

Um einen Frontalzusammenstoß mit dem überholenden Volvo zu verhindern, musste der 48-Jährige nach rechts ausweichen, kam dabei von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Hierbei verletzte er sich leicht. Zu einer direkten Kollision der Fahrzeuge kam es nicht. Jedoch entstand ein erheblicher Schaden an der Fahrzeugfront vom Mercedes-Benz in einer Höhe von circa 2.500 Euro.

Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Folgen des Vorfalls zu kümmern und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

