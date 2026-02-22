PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

In der Zeit von Montagabend bis Mittwoch, 14 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Straße Auf der Herrschwiese zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten Mercedes-Benz CLS 400 D 4Matic. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 - 9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
Telefon: +49 591 87 104
E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 22.02.2026 – 08:34

    POL-EL: Lengerich - Unfall mit 0,93 Promille

    Lengerich (ots) - Heute Nacht um 01:10 Uhr kam es auf der Uttruper Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz kam in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Anschließend geriet das Fahrzeug ins Schleudern und kam letztendlich auf der Seite zum Liegen. Der Fahrer verletzte sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst behandelt. Während der ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 08:33

    POL-EL: Twist - Unfall mit 1,72 Promille

    Twist (ots) - Gestern kam es um 19:45 Uhr auf der Heinrich-Krüssel-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 45-jähriger Fahrer eines Mazda MX5 befuhr die Straße in Richtung Albers-Wilken-Straße, als er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der 45-Jährige verletzte sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme konnte bei dem Mann eine ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 08:32

    POL-EL: Börger - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

    Börger (ots) - Gestern um 22:45 Uhr kam es in der Breddenberger Straße zu einem versuchten Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Einfamilienhaus. Nachdem der Hund des Hauses anschlägt, flüchten die Täter in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952 - 93450 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren