Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Meppen - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht
Meppen (ots)
In der Zeit von Montagabend bis Mittwoch, 14 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Straße Auf der Herrschwiese zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten Mercedes-Benz CLS 400 D 4Matic. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 - 9490 zu melden.
