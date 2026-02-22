PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lengerich - Unfall mit 0,93 Promille

Lengerich (ots)

Heute Nacht um 01:10 Uhr kam es auf der Uttruper Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz kam in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Anschließend geriet das Fahrzeug ins Schleudern und kam letztendlich auf der Seite zum Liegen. Der Fahrer verletzte sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst behandelt. Während der Unfallaufnahme konnte bei dem Mann eine Atemalkoholkonzentration von 0.93 Promille festgestellt werden. Eine Blutprobe wurde entnommen. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
Telefon: +49 591 87 104
E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

