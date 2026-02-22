Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Unfall mit 1,72 Promille

Twist (ots)

Gestern kam es um 19:45 Uhr auf der Heinrich-Krüssel-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 45-jähriger Fahrer eines Mazda MX5 befuhr die Straße in Richtung Albers-Wilken-Straße, als er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der 45-Jährige verletzte sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme konnte bei dem Mann eine Atemalkoholkonzentration von 1,72 Promille festgestellt werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

