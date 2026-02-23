Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Einbruch in Wohnung - Polizei sucht Zeugen

Schüttorf (ots)

In der Nacht zu Montag, 23. Februar 2026, kam es gegen 02:00 Uhr in der Samernsche Straße in Schüttorf zu einem Einbruch in eine Wohnung.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über die Terrassentür Zutritt zu der verschlossenen Wohnung in einem Mehrparteienhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Räumlichkeiten, insbesondere Schränke, nach Wertgegenständen durchsucht. Die Täter entwendeten Bargeld sowie Schmuck. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Eine Nachbarin gab an, gegen 02:00 Uhr einen lauten Knall gehört zu haben. Bei einer anschließenden Nachschau stellte sie die eingeschlagene Terrassentür fest und verständigte die Polizei.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/776600 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell