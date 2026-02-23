Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Sögel - Verkehrsunfall mit Müllpresse auf der L53 - Fahrer leicht verletzt
Sögel (ots)
Heute Morgen gegen 07:30 Uhr kam es in Sögel auf der Straße Püttkesberge zu einem Verkehrsunfall. Der 21-jährige Fahrer einer Müllpresse befuhr die Landesstraße 53 aus Sögel in Fahrtrichtung Werlte.
Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im angrenzenden Erdgraben zum Liegen. Der Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Weitere Personen waren an dem Unfall nicht beteiligt.
Im Zuge der Bergung des Müllfahrzeugs musste eine Teilstrecke der Straße gesperrt werden. Die Sperrung dauert derzeit weiterhin an.
