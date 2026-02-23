PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Öffentlichkeitsfahndung nach Computerbetrug - Polizei bittet um Hinweise

POL-EL: Wietmarschen - Öffentlichkeitsfahndung nach Computerbetrug - Polizei bittet um Hinweise
Wietmarschen (ots)

Bereits in der Zeit zwischen dem 4. Juli 2025, 11:11 Uhr, und dem 8. Juli 2025, 23:59 Uhr, kam es in Wietmarschen sowie an weiteren Orten zu mehreren Straftaten im Zusammenhang mit einer zuvor entwendeten EC-Karten. Dem damals 84-jährigem Opfer wurde die Geldbörse mutmaßlich im Rahmen des Einkaufs in einem Verbrauchermarkt von bislang Unbekannte/n Person/en entwendet.

In der Folge kam es zu zahlreichen unbefugten Verwertungstaten. Unter anderem wurden mit den Karten Bargeldabhebungen an Geldautomaten sowie diverse Einkäufe in unterschiedlichen Geschäften getätigt. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von rund 24.000 Euro.

Die Ermittlungen ergaben, dass mindestens in acht Fällen Bargeldabhebungen durch dieselbe männliche Person vorgenommen wurden. Der Tatverdächtige trug dabei meist unterschiedliche Jogginganzüge, eine Cappy sowie eine Sonnenbrille. Auffällig waren stets die gleichen Turnschuhe der Marke Adidas.

Bezüge der Taten bestehen neben dem Bereich der Grafschaft Bentheim auch nach Lingen, in den Kreis Steinfurt - insbesondere nach Ochtrup und Steinfurt - sowie nach Magdeburg. Das mutmaßlich genutzte Tatfahrzeug führte ein Kennzeichen aus dem Kreis Steinfurt (ST). Weitere Angaben zum Kennzeichen sind nicht bekannt.

Wer Hinweise zur abgebildeten Person oder zu den Taten geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Wietmarschen unter der Telefonnummer 05925/998960 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

